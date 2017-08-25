Период отпусков тормозит переселение в новые дома в столице Камчатки

25 августа 2017, 08:06

В связи с периодом массовых отпусков, переселение в новые дома на «Северо-Востоке» в Петропавловске-Камчатском, идет не так быстро, как хотелось бы. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в мэрии краевого центра. 
 
В новые квартиры переселяются семьи из домов, не подлежащих сейсмоусилению. На сегодняшний день соглашения о переселении подписали порядка 200 семей, ранее проживающих на улицах Лермонтова, Рябиковской, Свердлова, Вилюйской, Океанской. «С момента подписания соглашения о переселении у жильцов есть ровно месяц, чтобы переехать в новострой. В связи с периодом массовых отпусков, переселение идет не так быстро, как хотелось бы. Мы призываем всех, кто получил ключи от новых квартир, активнее заселяться. Скоро начинается отопительный сезон, и, чтобы плавно в него войти, нужно полностью заселить дома» - сказали в мэрии.
 
Переселение граждан из домов, не подлежащих сейсмоусилению, в Петропавловске-Камчатском проходит в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем». Всего во вновь построенные дома в микрорайоне «Северо-Восток» переедут более 300 семей.
 
«КамИНФОРМ» напоминает, что ввод 4 сейсмостойких домов по улицам Ларина и Дальневосточная в Петропавловске-Камчатском стал завершающим этапом масштабной работы по созданию одного из самых современных микрорайонов края.
 

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