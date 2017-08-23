Первый раз в первый класс на Камчатке 1 сентября пойдут 3,6 тыс. детей

За парты в новом учебном году на Камчатке сядут более 36 тысяч школьников, в том числе – 3,6 тысяч первоклассников. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Минобразования края.

Принять ребят готовы в 308 образовательных учреждениях. Из них профессиональными являются 10, общеобразовательными – 117, дошкольными – 112, дополнительного образования – 66, для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2. Также дополнительным профессиональным образованием занимается одно учреждение.

Напомним, в этом году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году было выделено 1,7 миллиарда рублей. В школах проведены ремонты фасадов и кровель, инженерных сетей, пищеблоков, спортивных и актовых залов, благоустройство территорий. Особое внимание было уделено вопросам безопасности. Большинство школ находится под охраной ВОХР МВД России, они оснащены тревожными кнопками и средствами видеонаблюдения.