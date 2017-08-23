Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Первый раз в первый класс на Камчатке 1 сентября пойдут 3,6 тыс. детей
За парты в новом учебном году на Камчатке сядут более 36 тысяч школьников, в том числе – 3,6 тысяч первоклассников. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Минобразования края.
Принять ребят готовы в 308 образовательных учреждениях. Из них профессиональными являются 10, общеобразовательными – 117, дошкольными – 112, дополнительного образования – 66, для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2. Также дополнительным профессиональным образованием занимается одно учреждение.
Напомним, в этом году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году было выделено 1,7 миллиарда рублей. В школах проведены ремонты фасадов и кровель, инженерных сетей, пищеблоков, спортивных и актовых залов, благоустройство территорий. Особое внимание было уделено вопросам безопасности. Большинство школ находится под охраной ВОХР МВД России, они оснащены тревожными кнопками и средствами видеонаблюдения.
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