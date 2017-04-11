Петропавловских школьников научили правильному обращению с отходами

В рамках федерального партийного проекта «Экология России» 7 апреля в средней школе №6 Петропавловска-Камчатского прошел экологический урок «Сделаем вместе!» на тему «Свобода от отходов» для учеников восьмых классов.

Почетными гостями экоурока стали депутат Законодательного Собрания, член регионального штаба проведения Акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» Владимир Агеев, заместитель директора "Камчаттехмордирекции" Артур Смывалов и старший госинспектор в области охраны окружающей среды Камчатского края Юрий Морозов.

С приветственным словом к восьмиклассникам обратился член фракции «Единой России» Владимир Агеев. Он рассказал о том, что основная цель проведения в Российской Федерации в 2017 году Года экологии и особо охраняемых природных территорий – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. «Мы с вами знаем, что Камчатка, как сказал один из российских императоров, это жемчужина России. Не только в географическом плане, но и в природном. У нас есть очень много природных парков, уникальных мест не только для нашей страны, но и для всего мира, поэтому очень важно сохранить природу в первозданном виде. Партия «Единая Россия» пошла дальше и разработала целую программу на пять лет, и эта программа будет действовать до 2022 года. В рамках этой программы проводится очень много мероприятий и акция «Сделаем вместе!» одна из них», - сказал Агеев.

«Мне очень приятно, что в вашей школе проводится это мероприятие. У нас в крае уже зарегистрировано 34 школы, которые также принимают участие в акции. Желаю вам, чтобы ваша школа стала лидером среди всех школ, и вы, ребята, ей в этом поможете», - заключил он.

Для школьников урок провела эколидер, ученица 8 «а» класса Елизавета Афонина. Она рассказала ребятам о цели урока – взглянуть по-новому на привычные вещи, которые мы выбрасываем, изменить отношение к отходам и понять, что с ними можно сделать, как решить проблему загрязнения. В ходе урока восьмиклассникам была представлена презентация «Жизненный цикл вещей». Учащиеся узнали о том, как отходы могут служить ценным сырьем для вторичной переработки и производства новых полезных вещей. Также они познакомились с такими понятиями как раздельный сбор отходов, узнали, какой вклад может сделать каждый из нас в решение проблемы борьбы с отходами.

В завершение урока Артур Смывалов поблагодарил ребят за их активную позицию в области защиты окружающей среды: «Тема сегодняшнего экоурока «Свобода от отходов» - очень важная. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы доставили нам взрослым такое большое удовольствие. И хотя мы профессионально работаем в этой сфере, но без вас, без юных экологов мы не сможем дальше продвигаться, и наш город без вас не сможет быть таким экологически чистым».