Платить за исследование подкарантинной продукции должны её собственники: депутаты Камчатки

31 августа 2017, 16:54

Камчатские парламентарии предлагают внести изменения в Федеральный закон «О карантине растений», чтобы сохранить действующую систему прохождения фитосанитарного контроля подкарантинной продукции. Принято обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением о сохранении существующей системы фитосанитарного контроля подкарантинной продукции.
 
Необходимость внесения законодательных изменений, по мнению депутатов Законодательного Собрания Камчатского края, объясняется тем, что с 1 января 2018 года лабораторные исследования ввозимой из-за рубежа в Россию подкарантинной продукции будут проводить за счет средств федерального бюджета, тогда как в настоящее время эти исследования оплачивает собственник продукции. Как считают парламентарии, изменение существующего порядка приведет к поддержке иностранных производителей в ущерб российским.
 
«Проведение лабораторных исследований ввозимой на территорию России подкарантинной продукции за счет государственного бюджета будет являться формой дотации иностранным производителям и приведет к тому, что импорт продукции из-за рубежа станет более привлекательным, чем собственное производство, что не соответствует политике благоприятствования отечественному сельскохозяйственному производству и поставит в неравные условия отечественных и иностранных производителей растениеводства», – говорится в обращении Законодательного Собрания Камчатского края.
 
Обращение камчатских парламентариев будет направлено в Государственную Думу ФС РФ для рассмотрения.
 
Подкарантинная продукция – это растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объект или материал, которые могут стать носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов. К подкарантинной продукции, в частности, относятся крупы, овощи, фрукты, пиломатериалы или живые растения и др.

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