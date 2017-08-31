Платить за исследование подкарантинной продукции должны её собственники: депутаты Камчатки

Камчатские парламентарии предлагают внести изменения в Федеральный закон «О карантине растений», чтобы сохранить действующую систему прохождения фитосанитарного контроля подкарантинной продукции. Принято обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением о сохранении существующей системы фитосанитарного контроля подкарантинной продукции.

Необходимость внесения законодательных изменений, по мнению депутатов Законодательного Собрания Камчатского края, объясняется тем, что с 1 января 2018 года лабораторные исследования ввозимой из-за рубежа в Россию подкарантинной продукции будут проводить за счет средств федерального бюджета, тогда как в настоящее время эти исследования оплачивает собственник продукции. Как считают парламентарии, изменение существующего порядка приведет к поддержке иностранных производителей в ущерб российским.

«Проведение лабораторных исследований ввозимой на территорию России подкарантинной продукции за счет государственного бюджета будет являться формой дотации иностранным производителям и приведет к тому, что импорт продукции из-за рубежа станет более привлекательным, чем собственное производство, что не соответствует политике благоприятствования отечественному сельскохозяйственному производству и поставит в неравные условия отечественных и иностранных производителей растениеводства», – говорится в обращении Законодательного Собрания Камчатского края.

Обращение камчатских парламентариев будет направлено в Государственную Думу ФС РФ для рассмотрения.

Подкарантинная продукция – это растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объект или материал, которые могут стать носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов. К подкарантинной продукции, в частности, относятся крупы, овощи, фрукты, пиломатериалы или живые растения и др.