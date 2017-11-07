Пловцы с Камчатки завоевали семь наград Всероссийского турнира

07 ноября 2017, 16:00

Участники сборной команды Камчатского края по плаванию завоевали 7 медалей с Всероссийского турнира по адаптивному спорту на призы олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в региональном министерстве спорта.
 
«Чемпионат проходил с 6 по 7 ноября в г. Салават. В нём приняли участие камчатские пловцы: Иван Мех, Алёна Перникова и Юрий Попов. Сборную команду сопровождал тренер-преподаватель Руслан Резников», - рассказали в министерстве.
 
По итогам соревнований Иван Мех взял два третьих и одно второе место. Юрий Попов завоевал «золото» и «бронзу», а Алёна Перникова привезёт на Камчатку две серебряные медали.
 

www.kamchat.info

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