Пловцы с Камчатки завоевали семь наград Всероссийского турнира

Участники сборной команды Камчатского края по плаванию завоевали 7 медалей с Всероссийского турнира по адаптивному спорту на призы олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в региональном министерстве спорта.

«Чемпионат проходил с 6 по 7 ноября в г. Салават. В нём приняли участие камчатские пловцы: Иван Мех, Алёна Перникова и Юрий Попов. Сборную команду сопровождал тренер-преподаватель Руслан Резников», - рассказали в министерстве.

По итогам соревнований Иван Мех взял два третьих и одно второе место. Юрий Попов завоевал «золото» и «бронзу», а Алёна Перникова привезёт на Камчатку две серебряные медали.