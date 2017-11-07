Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Пловцы с Камчатки завоевали семь наград Всероссийского турнира
Участники сборной команды Камчатского края по плаванию завоевали 7 медалей с Всероссийского турнира по адаптивному спорту на призы олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в региональном министерстве спорта.
«Чемпионат проходил с 6 по 7 ноября в г. Салават. В нём приняли участие камчатские пловцы: Иван Мех, Алёна Перникова и Юрий Попов. Сборную команду сопровождал тренер-преподаватель Руслан Резников», - рассказали в министерстве.
По итогам соревнований Иван Мех взял два третьих и одно второе место. Юрий Попов завоевал «золото» и «бронзу», а Алёна Перникова привезёт на Камчатку две серебряные медали.
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