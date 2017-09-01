По дорогам Камчатки колесят самые старые в России машины

01 сентября 2017, 08:06

Камчатка вновь возглавила список регионов с самыми старыми машинами в стране. Их средний возраст в регионе оценен экспертами «Автостата» в 21,4 года. Чуть моложе машины (20,2 года) ездят по дорогам Приморья.  Средний возраст автомобилей в России составляет 12,5 года. Самые новые машины в Татарстане — средний возраст 9,2 года. 
 
«КамИНФОРМ» напоминает, что Камчатки уже не первый год лидирует в списке регионов с самыми старыми машинами. Эксперты объясняют это тем, что на полуострове много поддержанных иномарок, купленных в Японии. 

www.kamchat.info

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