По дорогам Камчатки колесят самые старые в России машины

Камчатка вновь возглавила список регионов с самыми старыми машинами в стране. Их средний возраст в регионе оценен экспертами «Автостата» в 21,4 года. Чуть моложе машины (20,2 года) ездят по дорогам Приморья. Средний возраст автомобилей в России составляет 12,5 года. Самые новые машины в Татарстане — средний возраст 9,2 года.

«КамИНФОРМ» напоминает, что Камчатки уже не первый год лидирует в списке регионов с самыми старыми машинами. Эксперты объясняют это тем, что на полуострове много поддержанных иномарок, купленных в Японии.