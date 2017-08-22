Победителя конкурса на строительства терминала в главном аэропорту Камчатки назовут к началу осени

Построить международный терминал в аэропорту «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» пропускной способностью 400 пассажиров в час — такая задача будет стоять перед победителем инвестиционного конкурса, объявленного еще 3 июля, прием заявок на который завершился накануне.

В Петропавловске-Камчатском завершился прием заявок от инвесторов, которые захотели участвовать в конкурсе на строительство нового терминала в главном аэропорту Камчатки. Как сообщил «КамИНФОРМ» зампред правительства края Юрий Зубарь, документация будет изучена на соответствие установленным критериям, «и мы ожидаем, что к 31 августа победитель инвестиционного конкурса будет определён».

Здание, которое будет строить инвестор, должно соответствовать ряду технических требований, архитектурным формам. Кроме того, в ходе отбора будет оцениваться готовность инвестора построить другие объекты аэропортовой инфраструктуры. Это гостиничный комплекс, цех бортового питания и так далее.

Базовый аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» – единственный в крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий функционирование регулярных авиапассажирских перевозок всех видов: международных, межрегиональных и местных.