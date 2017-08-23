Почти 400 тыс. рублей направили власти столицы Камчатки на премии школьникам

308 школьников Петропавловска-Камчатского получат премии за особые достижения в учебной и внеурочной деятельности. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, денежные премии и благодарности им будут вручены на торжественных линейках, которые пройдут во всех городских школах 1 сентября.

284 премии по 1 000 рублей будут вручены школьникам за отличную учёбу, активное участие в общественной жизни образовательной организации, высокие достижения в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, физкультурно-спортивной деятельности. Ещё 24 премии по 4 000 рублей получат ребята, достигшие высоких результатов в научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности.

Напомним, вручение премии на торжественных линейках стало доброй традицией в канун нового учебного года. Ежегодно 1 сентября в школах Петропавловска чествуют отличников учёбы, победителей, призёров предметных олимпиад, спортивных соревнований.