Почти 40 бойцов приняли участие в чемпионате ДФО по ММА на Камчатке

11 апреля 2017, 07:51

На Камчатке завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по смешанным видам боевых искусств. Участие в нём приняли 37 лучших бойцов ММА из Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, а также Сахалинской области и республики Саха (Якутия). Об этом рассказал министр спорта и молодёжной политики региона Андрей Иванов.
 
Чемпионами Дальневосточного федерального округа стали пять бойцов Приморского края: Руслан Джафаров, Мурад Гасайниев, Альберт Гаджиев, Калантар Магомедов и Андрей Цой. Хабаровским спортсменам Евгению Ерохину и Арману Царукяну достались две золотые медали. Также первое место взял представитель республики Саха Алексей Шахов. «Популярность смешанных боевых единоборств у нас в стране растёт год от года. Этот вид спорта не просто воспитывает дисциплину, а именно прививает волю к победе, по-настоящему закаляет характер», - сказал Андрей Иванов.
 
От Камчатки в чемпионате принимали участие четверо спортсменов краевой федерации смешанных боевых единоборств: Карулдай Согонов, Арсен Алиев, Мурад Асланов и Денис Валов, который показал лучший результат среди них, заняв второе место в весовой категории до 93 килограммов. 
 
Чемпионат Дальнего Востока по ММА прошёл на Камчатке впервые. Он был организован Союзом смешанных боевых единоборств России и Федерацией ММА Камчатского края при поддержке министерства спорта и молодёжной политики региона. Почётным гостем турнира стал президент Союза смешанных боевых единоборств России Фёдор Емельяненко.

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