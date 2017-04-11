Почти в 1 тыс. рублей обойдется жителям Камчатки Пасхальный стол: рейтинг

Традиционные продукты на стол к Пасхе на Камчатке будут стоить местным жителям не дешево. Наш регион вновь оказался в лидерах рейтинга по дороговизне праздничных блюд — впереди, традиционно, только Чукотка.

В преддверии главного православного праздника агропромышленный портал Agro2b.ru подсчитал, сколько будут стоить домашние угощения для Пасхального стола в разных регионах. Как и в прошлом году берутся традиционные блюда — творожная пасха, кулич и 5 крашеных яиц.

Самыми дорогими оказались продукты для жителей Чукотки. Чтобы приготовить указанные блюда им необходимо будет истратить более 1 тысячи рублей. На втором месте — Камчатка. Здесь минимальный набор для праздничного стола обойдется в 915 рублей 31 копейку.

Напомним, в рейтингах Agro2b.ru Камчатка традиционно занимает лидирующие места по дороговизне продуктов.