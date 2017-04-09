Под лавиной на Камчатке могли оказаться мужчина с ребенком: источники

На Вилючинском вулкане на Камчатке, где сегодня сошла лавина, поиски людей, которые могли попасть под лавину, ведут лыжники, сноубордисты и снегоходчики, которые в момент происшествия оказались на месте. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили источники в экстренных службах.
По их словам, один из снегоходчиков, который катался с ребенком, подрезал лавину, и она засыпала обоих. «Лавина завалила их. Снега – 5-6 метров. Люди сейчас пытаются найти тех, кто попал под завал», - говорят источники.
Официально данные о том, что под лавиной могли оказаться мужчина с ребенком, пока не подтверждены.
В МЧС Камчатки, как уже сообщало «КамИНФОРМ», пока есть только информация от людей, которые позвонили и сообщили о сходе лавины, под которой могли оказаться два человека. К вылету на место готовится вертолет со спасателями на борту.
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
Т.н. снегоходчики - идиоты! Лезут на своих машинах по склонам гор, не имеют никакого предоставления о лавинной обстановке и опасности, ни снаряжения (бипер+рюкзак), ни мозгов. Еще и ребенка за собой утянул. Я бы организатору этого массового действа морду бы набил. После свежевыпавшего снега лавинная обстановка самая острая. Либо этот пострадавший, либо его "напарники" и спровоцировали лавину... А писать безлико "сошла лавина" - не соответствует действительности на 99%.