Под лавиной на Камчатке могли оказаться мужчина с ребенком: источники

На Вилючинском вулкане на Камчатке, где сегодня сошла лавина, поиски людей, которые могли попасть под лавину, ведут лыжники, сноубордисты и снегоходчики, которые в момент происшествия оказались на месте. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили источники в экстренных службах.

По их словам, один из снегоходчиков, который катался с ребенком, подрезал лавину, и она засыпала обоих. «Лавина завалила их. Снега – 5-6 метров. Люди сейчас пытаются найти тех, кто попал под завал», - говорят источники.

Официально данные о том, что под лавиной могли оказаться мужчина с ребенком, пока не подтверждены.

В МЧС Камчатки, как уже сообщало «КамИНФОРМ», пока есть только информация от людей, которые позвонили и сообщили о сходе лавины, под которой могли оказаться два человека. К вылету на место готовится вертолет со спасателями на борту.