Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Подрядчик сорвал сроки ремонта столовой в школе №40 в столице Камчатки: депутаты
На Камчатке депутаты законодательного собрания потребовали ускорить темпы работ от подрядчика, который срывает сроки реконструкции столовой школы № 40 в Петропавловске-Камчатском.
Там комплексной реконструкции подлежат как вспомогательные цеха, так и зал для приема пищи. Подряд на капитальный ремонт объекта выиграла организация из Белгорода. Директор предприятия руководит работами дистанционно, а сами строители сильно не торопятся. Сегодня уже ясно, что подрядчик срывает график работ и не сможет вовремя сдать объект, сообщил депутат Андрей Стуков. «Руководством школы предварительно уже заключены соглашения со столовой № 5 о подвозе горячего питания. Пока ремонт идет, дети будут обедать в школе именно таким образом. С началом учебного года ремонтные работы будут проходить только во внеурочное время, когда дети отсутствуют на территории учреждения. А со своей стороны мы – депутаты от округа будем как можно чаще находиться на этом объекте, контролировать проведение ремонтных работ и торопить подрядчика», – сказал Стуков.
Напомним, проблемы школ и детских садов Северо-Востока находятся в зоне постоянного внимания депутатов Андрея Стукова и Татьяны Ткаченко. Сегодня самой острой болевой точкой является нехватка мест в учебных учреждениях быстро растущего микрорайона. В начале лета по инициативе депутатов состоялось рабочее совещание по этому вопросу с главой Петропавловск-Камчатского городского округа Виталием Иваненко. «Виталий Юрьевич прекрасно понимает масштаб проблемы. Мы обозначали реперные точки по её решению. Были выделены средства на ремонт еще одного помещения школы № 40. Сейчас работы подходят к концу, и это даст возможность оставить в первой смене начальную школу. Также обозначена перспектива строительства дополнительного корпуса, возможно, к школе № 40. В настоящий момент идет проект межевания территории с целью определения земельного участка под строительство для микрорайона Северо-Восток отдельного учебного блока начальной школы на 500 человек», – сказал депутат.
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