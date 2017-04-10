Поиски людей под лавиной на вулкане Вилючинский на Камчатке будут продолжены сегодня

На Камчатке сегодня продолжатся поиски людей, которые, вероятно, попали под лавину на Вилючинском вулкане. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, рано утром из города выехали 21 человек, 14 единиц техники.

«К вылету готовится вертолет со спасателями на борту. Вчерашняя группировка спасателей в составе автоколонны продолжает движение. Накануне поздно вечером они решили остановиться в пути, так как в том районе бездорожье, передвигаться по которому в темноте небезопасно», - сказали в МЧС.

«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что СКР на Камчатке начал проверку по информации о беззвездном отсутствии двух человек, которые, вероятно, попали под лавину.

Большая снежная масса сошла там накануне. По словам очевидцев, она завалила двух человек — отца и сына. Накануне МЧС направило в район поисков вертолет, но он был вынужден вернуться, так как при попытке посадки возникли сильные ветровые завихрения. К месту направили и автоколонну со спасателями и всем необходимым оборудованием.

Поиски накануне в районе вулкана вели волонтеры из числа тех, кто в момент схода лавины находился там. Это лыжники, сноубордисты, снегоходчики. Ранее появившиеся сообщения о том, что тела найдены, пока не подтверждаются.

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