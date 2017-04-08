Поиски мужчины, пропавший на катере на Камчатке, продолжились сегодня утром

На Камчатке сегодня утром возобновились поиски двух мужчины, которые пропали на катере, предположительно в районе Авачинского залива. Как сообщили в МЧС региона, будет идти наземный поиск.

«Группа спасателей СПСЧ и ДВРПСО ведут поиски с использованием техники по береговой линии от Халактырки до реки Налычево и от реки Сухая до Налычево. На поиск ориентированы 11 судов, находящихся в акватории», - говорят в МЧС.

Накануне поиски людей велись почти весь день. Местонахождение жителей Камчатки, которые откровенно пренебрегли требованиями безопасности (навигация в регионе ещё закрыта) и вышли в открытое море, по-прежнему, не известно. На поиски был направлен вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. С воздуха была обследована значительная территория - акватория Авачинского залива, район мыса Шипунский, устья рек Налычево и Жупаново.

Поиск результатов не дал.

«КамИНФОРМ» уже ранее сообщало, что, по словам родственников, мужчины 26 и 36 лет якобы отправились на обкатку мотора за ворота Авачинской бухты. Однако, по неподтвержденным пока данным, они могли заниматься незаконной добычей биоресурсов. Причем им хорошо было известно, что навигация для маломерных судов еще закрыта и они не имели право выходить на лодке.

«Люди в нарушение всех правил, всех требований по обеспечению безопасного мореплавания вышли в море, несмотря на то, что навигация открывается только через неделю. Они отправились 5 числа - в преддверии сильного волнения в заливе. Из-за их беспечного отношения к собственным жизням теперь мы подвергаем опасности всех людей, задействованных в поисках, тратим миллионы средств налогоплательщиков Камчатского края на проведение поисково-спасательных работ. Тем не менее, принято решение продолжить поиски и задействовать все имеющиеся силы и средства», - сказал зампред правительства края Сергей Хабаров.

Он отметил, что с подобными ситуациями спасатели региона сталкиваются ежегодно. Пренебрежение правилами безопасности часто приводит к пропаже людей на воде. Хабаров отметил, что в весенне-летний период 2016 года из-за таких неблагоразумных действий на Камчатке пропало около 30 человек.