Поиски пропавших на Камчатке 9 августа рыбаков пока не увенчались успехом

На Камчатке сегодня планируется продолжить поиски трех рыбаков, пропавших в Авачинском заливе еще 9 августа. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, поиски шли все выходные, но безуспешно.

В минувшие субботу и воскресенье на поисках были задействованы личный состав Камчатского филиала ДРПСО, патрульная группа инспекции по маломерным судам, а также волонтёры.

По словам заявителя, трое его знакомых 9 августа ушли рыбачить на катере с пирса в районе ЖБФ. Планировалось, что они вернутся домой вечером того же дня, но до сих пор их местонахождение неизвестно.