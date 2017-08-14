«Полумарафон 21 км» в День физкультурника в столице Камчатки пробежали более 50 человек

14 августа 2017, 16:32

Большой спортивный праздник прошел в минувшую субботу на биатлонном комплексе им. В. Фатьянова в честь Дня физкультурника. 
 
Главным мероприятием праздника стал кросс «Полумарафон 21 км», в котором приняли участие более  50 человек. Первым финишную линию пересёк Артем Сытых.
 
«Я занимаюсь легкой атлетикой и лыжами. Полумарафон сегодня бежал впервые. Трасса сложная, но я доволен. Эмоции переполняют. Соперники достойные, первые три круга отлично держались, потом немного стали отставать. Очень рад, что финишировал. Вдвойне приятно, что финишировал первым», - поделился впечатлениями победитель.
 
В рамках праздника также состоялась спортивная разминка, фитнес-зарядка, бег в зачёт комплекса ГТО.
 
Всем призерам соревнований вручены грамоты и памятные кубки.

www.kamchat.info

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