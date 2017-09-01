Популяция кречетов на Камчатке резко сокращается: чиновники думают, как спасти птиц

За последнее десятилетие популяция сокола-кречета, обитающего на Камчатке, снизилась почти на 400 особей. Виной тому — браконьеры, заявили на совещании в правительстве края представители Росприроднадзора.

Они говорят, что пик промышленных масштабов браконьерства кречетов приходится на 2012 год - тогда изъяли 81 особь, и 2016 год – 79. «Незаконный отлов и транспортировка редких птиц с целью последующей продажи, являются наиболее актуальными проблемами в сфере защиты редких видов флоры и фауны Камчатки. В настоящее время оформилась нормативная база, которая позволяет по каждому случаю незаконного добывания кречета возбуждать уголовное дело», - сообщила и. о. руководителя управления Росприроднадзора по краю Нина Бородина.

Она отметила, что Камчатский край является единственным регионом, где встречается кречет белой морфы. По её словам, это обстоятельство - главный фактор селекционного браконьерства в отношении камчатско-корякской популяции кречета.

«Если есть закон, позволяющий наказать тех, кто занимается незаконным браконьерским промыслом, - нужно наказывать. Однако хочу обратить ваше внимание на тот факт, что в большинстве случаев этому наказанию подвергаются рядовые исполнители. Важен заказчик. Основная проблема в том, что пока есть спрос, – браконьерство будет существовать», - сказал на совещании губернатор Владимир Илюхин.

Он добавил, что сейчас очень важно найти финансовые источники, за счёт которых можно было бы создать надлежащие условия для изъятых птиц. «На 200 тысяч рублей, выделяемых сегодня из федерального бюджета, это сделать невозможно. Ещё несколько лет назад говорили, что не получится открыть на Камчатке Центр передержки и содержания собак, но несмотря ни на что мы это сделали, и он сегодня активно работает. И я считаю, что необходимо сделать в крае подобное учреждение, но уже для краснокнижных птиц», - сказал глава региона.

«КамИНФОРМ» напоминает, что на Камчатке ежегодно задерживают браконьеров, которые ловят на полуострове кречетов. Некоторые вылавливают десятки птиц. Их, как правило, продают в страны Ближнего Востока, где они используются для охоты. Стоимость одного кречета может достигать нескольких тысяч долларов.