Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Порт-хаб и переработка морских ресурсов — Камчатка определилась с проектами для ВЭФ
Камчатка определилась с проектами, которые регион представит на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября. Это роект резидента Свободного порта - компании «Терминал Сероглазка» - по созданию в Петропавловске-Камчатском порта-хаба по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов и организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов. А также два проекта в рыбохозяйственном комплексе – создание производства по глубокой переработке морских биоресурсов в столице Камчатки и строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода в посёлке Ивашка Карагинского района.
Как сообщила «КамИНФОРМ» руководитель агентства инвестиций и предпринимательства региона Оксана Герасимова, региональный отбор на ВЭФ прошли три проекта, имеющие высокую степень проработки: готовые бизнес-планы, финансовую модель и все необходимые документы. Их инициаторы получат не только бесплатную аккредитацию на форум, но возможность презентовать свой проект на специальных площадках.
Оксана Герасимова также отметила, что на площадках Восточного экономического форума будут представлены макеты территории опережающего развития «Камчатка» и Международного терминала в аэропорту «Петропавловск-Камчатский» (Елизово). Кроме того, по её словам, некоторые предприятия региона заявились для участия в ВЭФ самостоятельно.
Проект «Создание порт-хаба по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов и организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов (строительство складской инфраструктуры)». Инициатор проекта – ООО «Терминал Сероглазка». Объём инвестиций – 876,1 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 59. Место реализации – город Петропавловск-Камчатский.
Проект «Организация производства по глубокой переработке морских биоресурсов». Инициатор проекта - ООО «Камчаттралфлот». Объем инвестиций 1 350,6 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 150. Место реализации – город Петропавловск-Камчатский.
Проект «Строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода в п. Ивашка Карагинского района Камчатского края». Инициатор проекта - ООО РПЗ «Максимовский». Объем инвестиций - 1 088, 18 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 345. Место реализации – посёлок Ивашка Карагинского района.
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