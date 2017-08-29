Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Посетители «Вулканов Камчатки» забывают о правилах проезда и рыбалки
Сотрудники службы охраны КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» провели очередной рейд на одной из подведомственных территорий – в природном парке «Налычево». В итге, как сообщили "КамИНФОРМ" в самом парке, пресечена незаконная деятельность лиц, занимающихся добычей тихоокеанского лосося, и выявлено 3 случая нарушений режима ООПТ регионального значения.
Как показывает практика, в большинстве случаев нарушения связаны с несоблюдением режима ООПТ регионального значения: туристы пренебрегают оформлением разрешительных документов перед посещением территорий и согласованием своего маршрута. Для того, чтобы снизить в будущем количество подобных случаев, государственные инспекторы проводят беседы с путешественниками, рассказывая им о том, что такое природный парк и какую ценность он представляет для мирового сообщества, и разъясняя правила посещения территорий и порядок оформления разрешений.
Перед выходом на маршрут необходимо обратиться в офис природного парка "Вулканы Камчатки" и получить разрешение на посещение ООПТ краевого значения. Для посещения большинства маршрутов – там, где не предусматривается оплата рекреационного сбора – это можно сделать дистанционно, отправив заявку по электронной почте.
Среди нарушений природоохранного режима распространено несоблюдение правил рыболовства. Так, на этой неделе государственными инспекторами службы охраны природного парка пресечена незаконная деятельность граждан, занимающихся добычей тихоокеанского лосося в районе среднего течения р. Налычева.
Ознакомиться с подробной информацией о порядке получения разрешений на посещение ООПТ регионального значения и скачать образец заявки можно на официальном сайте природного парка "Вулканы Камчатки" (http://www.vulcanikamchatki.ru) в разделе "Путешествуем по парку".
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