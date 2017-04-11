После долгого ремонта в столице Камчатки начал прием детей детсад №20

После проведения работ по сейсмоусилению и капитальному ремонту в Петропавловске-Камчатском прием детей начал детский сад №20. Об этом сообщили в мэрии краевого центра.

Там напомнили, что комплексный ремонт учреждения начался в мае 2015 года. За это время здание было полностью обновлено: проведены работы по внешней отделке, водоотведению, ремонту кровли и благоустройству территории.

Сейчас дошкольное учреждение вновь открылось для детей. Воспитанники учреждения вернулись в современное здание, оснащенное всем необходимым оборудованием, в группах расставлены мебель и игрушки.

Детский сад № 20 по ул. Драбкина, 7 рассчитан на 100 мест, в нем сформировано пять возрастных групп.