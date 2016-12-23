Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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После долгого ремонта в столице Камчатки в январе откроют детсад №20
В столице Камчатки власти готовятся к открытию детского сада №20 на улице Драбкина, который с мая 2015 года был закрыт на капитальный ремонт. Как сообщает мэрия краевого центра, 9 января будущего года сад будет введен в эксплуатацию, а уже с 25 числа начнется приём детей в обновленные группы дошкольного учреждения.
Во время ремонта, как говорят чиновники, основную часть времени заняло сейсмоусиление здания, затем подрядчики перешли к косметическому ремонту групп и помещений детского сада. За это время учреждение было полностью обновлено: проведены работы по внешней отделке здания, водоотведению, ремонту кровли и благоустройство территории.
Выдача направлений осуществляется в службе «одного окна» администрации Петропавловска по адресу: Ленинградская, 74/1 – здание бывшего ТЦ «Аквамарин» с 22 декабря. Как сообщили в Управлении образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, направления будут выдаваться лично родителям (законным представителям) ребёнка по предъявлению документа, удостоверяющего их личность, или доверенному в установленном законом порядке лицу, при наличии свидетельства о рождении ребенка. Льготной категории граждан при получении направления необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие льготы в настоящее время.
Добавим, детский сад № 20 рассчитан на 100 мест, в 2017 году там будет открыто пять возрастных групп.
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