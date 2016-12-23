После долгого ремонта в столице Камчатки в январе откроют детсад №20

В столице Камчатки власти готовятся к открытию детского сада №20 на улице Драбкина, который с мая 2015 года был закрыт на капитальный ремонт. Как сообщает мэрия краевого центра, 9 января будущего года сад будет введен в эксплуатацию, а уже с 25 числа начнется приём детей в обновленные группы дошкольного учреждения.

Во время ремонта, как говорят чиновники, основную часть времени заняло сейсмоусиление здания, затем подрядчики перешли к косметическому ремонту групп и помещений детского сада. За это время учреждение было полностью обновлено: проведены работы по внешней отделке здания, водоотведению, ремонту кровли и благоустройство территории.

Выдача направлений осуществляется в службе «одного окна» администрации Петропавловска по адресу: Ленинградская, 74/1 – здание бывшего ТЦ «Аквамарин» с 22 декабря. Как сообщили в Управлении образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, направления будут выдаваться лично родителям (законным представителям) ребёнка по предъявлению документа, удостоверяющего их личность, или доверенному в установленном законом порядке лицу, при наличии свидетельства о рождении ребенка. Льготной категории граждан при получении направления необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие льготы в настоящее время.

Добавим, детский сад № 20 рассчитан на 100 мест, в 2017 году там будет открыто пять возрастных групп.