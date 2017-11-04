Посмотреть на столицу Камчатки: на Яндекс-картах появились панорамы города

«КамИНФОРМ» в пресс-службе Яндекса, пользователи могут прогуляться по столице Камчатки не выходя из дома. Яндекс-карты обновили панорамные виды городов Дальнего Востока, а виды из Петропавловска-Камчатского появились на сервисе впервые. Теперь, как сообщилив пресс-службе Яндекса, пользователи могут прогуляться по столице Камчатки не выходя из дома.

Здесь и дороги, и виды на Петропавловск с Мишенной сопки, панорамные снимки центра региональной столицы. Панорамомобиль — автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше — побывал в регионе минувшим летом.

Новые панорамы показывают современный облик города - есть здания и сооружения, построенные за последние годы: жилые дома, торговые центры, транспортные развязки. Панорамы позволят жителям других регионов страны совершить виртуальное путешествие по столице Камчатки.

Всего на Яндекс.Картах опубликовано более 2,5 миллиона панорам России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Турции.