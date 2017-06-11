Постоянная ярмарка товаропроизводителей откроется в «Свароге» в столице Камчатки

В День России, 12 июня, в Петропавловске-Камчатском открывается еще одна постоянно действующая ярмарка камчатских производителей. Об этом "КамИНФОРМ" сообщили в Управлении экономического развития и имущественных отношений краевого центра.

Ярмарка откроет свои двери в здании торгового центра «Сварог» (по адресу пр. Победы, 27), в котором завершились ремонтные работы.

Торжественное открытие запланировано на 10 утра. В это время гостей ярмарки будут приветствовать организаторы и творческие коллективы города.

«На обновленных территориях разместятся более 20 товаропроизводителей, которые представят полный ассортимент продуктов питания: овощи, кулинария, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, молочная, рыбная и мясная продукции, яйцо. Кроме того, здесь можно будет приобрести и другие продовольственные товары, бытовую химию, откроются отделы бытового обслуживания», - рассказали в управлении.

Напомним, первая подобная ярмарка была открыта в Петропавловске-Камчатском в марте 2012 года в здании КВЦ, в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Камчатском крае на 2012-2014 годы». Инициаторами стали сами местные товаропроизводители при активной поддержке Правительства Камчатского края. Работа была поддержана органами местного самоуправления.

В настоящее время только в Петропавловске-Камчатском работают 8 постоянно действующих ярмарок. Их цель - презентация и торговля товарами местного производства, помощь в продвижении продукции местных производителей на потребительский рынок, а также удовлетворение спроса населения в продукции по ценам производителей.

По данным Управления, летом 2017 года к открытию готовится еще одна точка продажи товаров камчатских производителей. Она расположится по адресу ул. Абеля, 10/1.