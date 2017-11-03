Правительство Камчатки эвакуировали из-за сообщения о бомбе

На Камчатке эвакуировали всех сотрудников и посетителей правительства региона из-за сообщения о якобы заложенном устройстве.

Как сообщили «КамИНФОРМ» в ФСБ региона, сообщение поступило сегодня на электронную почту одного из сотрудников правительства. На место выехали специалисты. Сейчас здание проверяют на наличие взрывного устройства.

«КамИНФОРМ» напоминает, что в сентябре по России прокатилась волна ложных сообщений о бомбах в различных учреждениях. На Камчатке «минировали» правительство края, аэропорт, школы и магазины. Бомб нигде не нашли.