Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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При проверке маломерных судов в Авачинской бухте на Камчатке выявили множество нарушений
На Камчатке в Авачинской губе прошел масштабный совместный рейд сотрудников государственной инспекции по маломерным судам и камчатского линейного отдела МВД России на транспорте.
Для проверки должностные лица останавливали все маломерные суда, которые стоят на учете как в инспекции по маломерным судам, так и в Морском порту. У владельцев проверяли наличие документов на судно и удостоверения на право управления маломерными судами, укомплектованность спасательными средствами и необходимым снабжением. На катерах, которые выполняют платные экскурсии по Авачинской губе, шел подсчет пассажиров. На таких судах количество пассажиров не должно превышать 12 человек.
«В ходе патрулирования были выявлены грубые нарушения правил плавания: управление маломерным судном лицом, не имеющим права управления этим судном или удостоверения на право управления, управление судном, которое не прошло освидетельствования, без нанесенных бортовых номеров. Также зачастую в лодке находились пассажиры без надетых спасательных жилетов, а это прямая угроза человеческой жизни. На всех нарушителей были составлены административные протоколы», - рассказал заместитель начальника Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю Никита Хмелев.
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