При восхождении на Авачинский вулкан на Камчатке пострадала девушка: сорвалась вниз

На Камчатке при восхождении на Авачинский вулкан во время празднования Дня вулкана в минувшую субботу, девушка 23 лет оступившись, упала с высоты несколько метров вниз. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Минздраве региона.

«Спасателями пострадавшая была спущена на высоту 2000 метров, где вертолетом сан.авиации ее доставили в Камчатскую краевую больницу», - сказали в Минздраве.

В этом году в массовом восхождении на Авачинский вулкан приняли участие более 800 человек