Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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При восхождении на Авачинский вулкан на Камчатке пострадала девушка: сорвалась вниз
На Камчатке при восхождении на Авачинский вулкан во время празднования Дня вулкана в минувшую субботу, девушка 23 лет оступившись, упала с высоты несколько метров вниз. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Минздраве региона.
«Спасателями пострадавшая была спущена на высоту 2000 метров, где вертолетом сан.авиации ее доставили в Камчатскую краевую больницу», - сказали в Минздраве.
В этом году в массовом восхождении на Авачинский вулкан приняли участие более 800 человек
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