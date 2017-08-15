При восхождении на Авачинский вулкан на Камчатке потерялся ребенок, которого нашли полицейские

Во время массового восхождения на Авачинский вулкан на Камчатке, которое произошло в минувшую субботу, как выяснилось, потерялся 10-летний мальчик.

Он, как рассказали «КамИНФОРМ» в МВД, совершал восхождение со старшим братом, но в районе второго хребта сказал, что устал и пойдет обратно в лагерь. Через некоторое время 27-летний мужчина связался по телефону с сестрой, которая находилась у подножия горы, и выяснилось, что их младший брат до сих пор не вернулся.

«Полицейские выяснили приметы ребенка и организовали его поиски. Опросили спускавшихся граждан, обследовали территорию лагеря, район экструзии Верблюд и поднялись до второго хребта, где нашли потерявшегося ребенка, который сидел на камнях. Мальчик рассказал, что ждал возвращения брата, так как из-за густого тумана было плохо видно тропу. С ним было все в порядке», - рассказали в полиции.

«КамИНФОРМ» напоминает, что в массовом восхождении приняли участие более 800 человек. Накануне стало известно, что во время восхождения с высоты сорвалась девушка, которую эвакуировали с вулкана вертолетом сан.авиации. Она в больнице.