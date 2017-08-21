«Приехали и все исправили»: жители Приморья о помощи спасателей с Камчатки

Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и специализированной пожарно-спасательной части, которые прибыли с территории Камчатки в Приморский край 18 августа, помогают приморцам ликвидировать последствия паводка.

Спасатели проводят подворовые обходы, в ходе которых выясняют у жителей, какая помощь им требуется, очищают придомовые территории, осуществляют просушку домов и откачку колодцев.

Жители Приморья, которым уже успели оказать помощь спасатели, выражают им искреннюю благодарность за оказанную помощь.

Так, накануне одинокая пенсионерка из села Михайловка Приморского края поблагодарила камчатских спасателей за оказанную ей помощь. 75-летняя Нина Марченко живет одна в частном доме. После прохождения тайфуна у пенсионерки пострадало имущество, огород, были подтоплены подвальные помещения.

«Паводком оказались оторваны два крыльца, в доме был сорван ламинат, в погребе много воды. Я живу одна, и убрать такие последствия самой мне было бы не под силу. Но сегодня приехали спасатели МЧС России с далекой Камчатки и все исправили. Настроение поднялось, сразу жить захотелось», - рассказывает Нина Иосифовна.

В течение дня сотрудники «чрезвычайного» ведомства установили в доме пенсионерки новое крыльцо, отремонтировали гараж, убрали все сгнившие доски и брусья, заново уложили пострадавший от паводка ламинат, откачали из всех погребов воду.

Работы по оказанию помощи населению продолжаются.

Напомним, мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. Всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.