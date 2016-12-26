Приемная депутата Госдумы Константина Слыщенко ждет посетителей

Торжественное открытие приёмной депутата Государственной Думы РФ от Камчатского края, члена комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константина Слыщенко состоялось в пятницу, 23 декабря.

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания Камчатского края, депутаты Городской думы по второму избирательному округу, которые также будут вести здесь приемы граждан.

Обращаясь к собравшимся, депутат отметил, что создание общественной приемной – это всегда очень важный и ответственный шаг, так как главная задача тех, кто в ней работает, - выслушать человека, вникнуть в его проблемы и незамедлительно оказать помощь.

«Очень много наших земляков годами не могут справиться с какой-либо тяжелой ситуацией, либо их просьбы оказываются неуслышанными. Мы все вместе приложим максимум усилий, чтобы по каждому жизненному случаю любой житель округа смог получить квалифицированную помощь специалистов. Обещаем, что ни одно из обращений граждан не остается без ответа», - сказал Слыщенко.

Парламентарий также отметил, что подобная общественная приемная в скором времени появится в 6 избирательном округе Петропавловска и в Вилючинске. Кроме того, ведется активная работа по внедрению он-лайн приемных, чтобы жители Камчатки, у которых нет возможности прийти лично, смогли задать свой вопрос депутатам посредством электронной связи.

Общественная приёмная находится по адресу: Петропавловск-Камчатский, ул. Красная Сопка, д. 29, 2-й этаж (здание магазина «Автолюкс» на мосту). Телефон 31-00-60.

Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 18:00, суббота, воскресенье – выходные дни.