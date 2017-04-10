Приезжий из Красноярского края зарезал на Камчатке двух человек и поджог квартиру с телами

На Камчатке СКР возбудил дело по факту убийства и уничтожения имущества против 29-летнего уроженца Красноярского края, который зарезал двух человек.

По версии следствия, 9 апреля подозреваемый, находясь в одной из квартир дома по улице Автомобилистов в городе Петропавловске-Камчатском, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, ножом нанёс 35-летнему мужчине и 32-летней женщине удары в область шеи. В результате чего мужчина и женщина скончались на месте происшествия. После содеянного злоумышленник совершил поджог указанной квартиры и скрылся с места происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следовали выясняют мотив и обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.