Приезжий из Красноярского края зарезал на Камчатке двух человек и поджог квартиру с телами

10 апреля 2017, 10:27

На Камчатке СКР возбудил дело по факту убийства и уничтожения имущества против 29-летнего уроженца Красноярского края, который зарезал двух человек. 
 
По версии следствия, 9 апреля подозреваемый, находясь в одной из квартир дома по улице Автомобилистов в городе Петропавловске-Камчатском, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, ножом нанёс 35-летнему мужчине и 32-летней женщине удары в область шеи. В результате чего мужчина и женщина скончались на месте происшествия. После содеянного злоумышленник совершил поджог указанной квартиры и скрылся с места происшествия.
 
В настоящее время подозреваемый задержан. Следовали выясняют мотив и обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 

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