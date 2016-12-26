Приставы предлагают жителям Камчатки встретить Новый год без долгов

26 декабря 2016, 09:25

Всего несколько дней осталось у жителей Камчатки, чтобы войти в Новый год без долгов. Судебные приставы продолжают работать с гражданами в усиленном режиме — ежедневно с 9 до 18 часов.
 
Меньше недели осталось до Нового года и всего пять дней, чтобы встретить его без долгов. Судебные приставы дают жителям полуострова возможность погасить свои задолженности в завершающемся году. Граждан, которые намерены снять с себя статус должника, ждут в структурных подразделениях с 9 до 18 часов. Управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю настоятельно рекомендрует уделить особое внимание оплате долгов тем  жителям полуострова, кто решил провести новогодние каникулы за пределами Российской Федерации — снятие ограничения на выезд занимает от 10 до 14 дней, поэтому к отдыху необходимо готовиться заранее!
 
Узнать о задолженности и успешно ее погасить можно также не выходя из дома. Достаточно посетить официальный сайт УФССП России по Камчатскому краю по адресу www.r41.fssprus.ru. 

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