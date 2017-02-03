Пробный ЕГЭ для родителей проведут и на Камчатке

Камчатка присоединится к Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями», которая впервые пройдет 17 февраля. Как сообщили в министерстве образования края, в рамках мероприятия родители учащихся смогут пройти процедуру единого государственного экзамена и попробовать сдать ЕГЭ по русскому языку – обязательному предмету для получения аттестата.

«Камчатский край присоединится к Всероссийской акции "День сдачи ЕГЭ родителями", поскольку успешная сдача ЕГЭ зависит не только от знаний учащихся, но и от поддержки родителей, их умения создавать условия для подготовки ребят к экзаменам в домашних условиях», – рассказала министр образования и науки Камчатского края Виктория Сивак.

Она отметила, что пробный экзамен позволит родителям посмотреть на эту процедуру изнутри.