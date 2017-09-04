Продажа новых машин на Камчатке упала более чем на 10%

Продажи новых машин на Камчатке с начала года, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, упали более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные «Автостата».

За первые 7 месяцев в России было продано 767,1 тысячи новых легковых автомобилей, что на 13,3% больше результата за аналогичный период 2016 года. Лидерами традиционно стали Москва и Московская область.

Самое серьезное падение продаж зафиксировано в Чечне, где рынок упал на 27%. Более чем на 10% в годовом сравнении продажи машин сократились в ряде регионов, включая Ингушетию, Магаданскую область, Кабардино-Балкарию, Камчатку и Ненецкий автономный округ.

Ранее сообщалось, что Камчатка вновь возглавила список регионов с самыми старыми машинами в стране. Их средний возраст в регионе оценен экспертами «Автостата» в 21,4 года. Чуть моложе машины (20,2 года) ездят по дорогам Приморья. Средний возраст автомобилей в России составляет 12,5 года. Самые новые машины в Татарстане — средний возраст 9,2 года.