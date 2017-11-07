Продвигать инициативу стимулирования работников, сдающих ГТО, будут депутаты Камчатки

07 ноября 2017, 07:52

Депутат Камчатского края Дмитрий Тимофеев в ноябре представит свою инициативу о стимулировании сдачи норм ГТО работниками организаций на заседании Палаты молодых законодателей России, которая создана при Совете Федерации РФ.
 
Как сообщалось ранее, Тимофеев на региональном уровне уже инициировал обращение депутатского корпуса к главе региона с предложением рекомендовать работодателям установить преференции для работников, которые сдают нормы ГТО. Например, дополнительные дни к отпуску. Теперь парламентарий намерен предложить соответствующую законодательную инициативу федерального уровня. 
 
Напомним, летом распоряжением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Тимофеев внесен в список членов Палаты молодых законодателей России. Помимо него, Камчатку в этом органе представляют также молодые депутаты краевого парламента Александр Долгунков и Анатолий Кирносенко.

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