Продвигать инициативу стимулирования работников, сдающих ГТО, будут депутаты Камчатки

Депутат Камчатского края Дмитрий Тимофеев в ноябре представит свою инициативу о стимулировании сдачи норм ГТО работниками организаций на заседании Палаты молодых законодателей России, которая создана при Совете Федерации РФ.

Как сообщалось ранее, Тимофеев на региональном уровне уже инициировал обращение депутатского корпуса к главе региона с предложением рекомендовать работодателям установить преференции для работников, которые сдают нормы ГТО. Например, дополнительные дни к отпуску. Теперь парламентарий намерен предложить соответствующую законодательную инициативу федерального уровня.

Напомним, летом распоряжением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Тимофеев внесен в список членов Палаты молодых законодателей России. Помимо него, Камчатку в этом органе представляют также молодые депутаты краевого парламента Александр Долгунков и Анатолий Кирносенко.