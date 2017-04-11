Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Проезд на Радыгинский полигон на Камчатке закроют на время военных стрельб
На Камчатке пройдут стрельбы в районе Радыгинского полигона. Поэтому он, а также проезд в его районе, будут закрыты с 12 по 14 апреля, сообщил зампред правительства края Сергей Хабаров.
По его словам, в том районе стрельбы проведут корабли ВМФ России. Жителям и гостям Камчатки в этот период запрещено посещать территорию Радыгинского полигона (урочище Мокрый песок).
«В плановых учениях примут участие основные соединения и части надводных кораблей объединённого командования войск и сил на Северо-Востоке России. Это масштабные учения. В течение двух дней военнослужащим предстоит проверить слаженность экипажей, взаимодействие сил между собой, сдать курсовые задачи в море и выполнить ряд боевых задач. В том числе, запланировано проведение практических артиллерийских стрельб надводных кораблей ВМФ России по береговым целям в районе Радыгинского полигона. Я настоятельно рекомендую камчатцам и гостям полуострова воздержаться от поездок в тот район в указанный период», - сказал Сергей Хабаров.
Он отметил, что на время проведения стрельб проход и проезд на территорию Радыгинского полигона будет закрыт.
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