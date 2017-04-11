Проезд на Радыгинский полигон на Камчатке закроют на время военных стрельб

На Камчатке пройдут стрельбы в районе Радыгинского полигона. Поэтому он, а также проезд в его районе, будут закрыты с 12 по 14 апреля, сообщил зампред правительства края Сергей Хабаров.

По его словам, в том районе стрельбы проведут корабли ВМФ России. Жителям и гостям Камчатки в этот период запрещено посещать территорию Радыгинского полигона (урочище Мокрый песок).

«В плановых учениях примут участие основные соединения и части надводных кораблей объединённого командования войск и сил на Северо-Востоке России. Это масштабные учения. В течение двух дней военнослужащим предстоит проверить слаженность экипажей, взаимодействие сил между собой, сдать курсовые задачи в море и выполнить ряд боевых задач. В том числе, запланировано проведение практических артиллерийских стрельб надводных кораблей ВМФ России по береговым целям в районе Радыгинского полигона. Я настоятельно рекомендую камчатцам и гостям полуострова воздержаться от поездок в тот район в указанный период», - сказал Сергей Хабаров.

Он отметил, что на время проведения стрельб проход и проезд на территорию Радыгинского полигона будет закрыт.