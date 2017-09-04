Прогноз синоптиков по циклону на Камчатке оправдывается частично

04 сентября 2017, 12:03

На Камчатке оперативные службы готовы к прохождению циклона, который уже начал оказывать свое влияние на южные районы полуострова. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, развернут оперативный штаб, который будет координировать всю поступающую информацию о складывающейся обстановке.
 
В Усть-Большерецком районе, где не исключен подъем уровня рек и осложнение гидрологической обстановки, работает оперативная группа спасателей. Они осуществляют мониторинг паводковой обстановки и в случае ухудшения ситуации готовы будут оказывать помощь населению.
 
В настоящее время прогноз камчатских синоптиков оправдывается частично – в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района фиксируется ветер порывами до 25 метров в секунду.
 
В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском районе, населенных пунктах Усть-Большерецкого района (за исключением поселка Озерновский) в настоящее время наблюдается слабый дождь, скорость ветра не превышает 15 метров в секунду; В Мильковском, Усть-Камчатском и Алеутском районах циклон еще не начал оказывать свое влияние.
 
Напомним, по данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 сентября днем в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском и Усть-Камчатском районах, на трассах Петропавловск-Камчатский-Елизово, Начики-Усть-Большерецк-Октябрьский, Ключи-Усть-Камчатск ожидается местами сильный дождь.
 
Скорость ветра в Усть-Камчатском и в Усть-Большерецком районах составит 20-24 метра в секунду, в Петропавловске-Камчатском и в Елизовском районе, на трассе Петропавловск-Елизово - 28-33 метра в секунду, на юге Усть-Большерецкого и Елизовского районов порывами до 45 метров в секунду, ураган.
 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

За неделю

02 сентября 2017, 13:41
Во время пожара в столице Камчатки пострадал мужчина
02 сентября 2017, 12:11
Водителя перевернувшегося в столице Камчатки джипа пришлось вытаскивать спасателям
02 сентября 2017, 12:10
На Камчатке спасатели переведены в повышенную готовность из-за подхода мощного циклона
01 сентября 2017, 16:59
Глава Камчатки проверил готовность школ на севере: надо расширить программу строительства новых объектов
01 сентября 2017, 15:51
Компания Вексельберга вложит в развитие главного аэропорта Камчатки более 7 млрд рублей
01 сентября 2017, 14:06
В столице Камчатки задержали водителя машины с наркотиками

За месяц

25 августа 2017, 12:14
Японцы хотят вложить деньги в развитие тепличных комплексов на Камчатке
25 августа 2017, 08:08
Камчатка к 1 сентября почти полностью выполнит программу переселения из аварийного фонда
25 августа 2017, 08:06
Камчатка просит разрешить продавать арестованные суда браконьеров
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?