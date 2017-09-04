Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Прогноз синоптиков по циклону на Камчатке оправдывается частично
На Камчатке оперативные службы готовы к прохождению циклона, который уже начал оказывать свое влияние на южные районы полуострова. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, развернут оперативный штаб, который будет координировать всю поступающую информацию о складывающейся обстановке.
В Усть-Большерецком районе, где не исключен подъем уровня рек и осложнение гидрологической обстановки, работает оперативная группа спасателей. Они осуществляют мониторинг паводковой обстановки и в случае ухудшения ситуации готовы будут оказывать помощь населению.
В настоящее время прогноз камчатских синоптиков оправдывается частично – в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района фиксируется ветер порывами до 25 метров в секунду.
В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском районе, населенных пунктах Усть-Большерецкого района (за исключением поселка Озерновский) в настоящее время наблюдается слабый дождь, скорость ветра не превышает 15 метров в секунду; В Мильковском, Усть-Камчатском и Алеутском районах циклон еще не начал оказывать свое влияние.
Напомним, по данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 сентября днем в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском и Усть-Камчатском районах, на трассах Петропавловск-Камчатский-Елизово, Начики-Усть-Большерецк-Октябрьский, Ключи-Усть-Камчатск ожидается местами сильный дождь.
Скорость ветра в Усть-Камчатском и в Усть-Большерецком районах составит 20-24 метра в секунду, в Петропавловске-Камчатском и в Елизовском районе, на трассе Петропавловск-Елизово - 28-33 метра в секунду, на юге Усть-Большерецкого и Елизовского районов порывами до 45 метров в секунду, ураган.
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