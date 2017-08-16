Производство нерудных стройматериалов наладят на Камчатке в рамках ТОР

На Камчатке в рамках территории опережающего развития предприниматели хотят наладить производство нерудных строительных материалов, сообщили «КамИНФОРМ» в Минвостокразвития.

Там отметили, что новая заявка поступила в Корпорацию развития Дальнего Востока. «Перспективу в организации добычи и производства нерудных строительных материалов для нужд строительного хозяйства Камчатского края видит ООО «Камчатнеруд», который готов инвестировать на эти цели 53,572 млн рублей», - сказали в министерстве.

Нерудные строительные материалы - материалы минерального происхождения, применяемые в строительстве в естественном виде без выделения из них отдельных минералов. К нерудным стройматериалам относят заполнители для бетона и асфальтобетона, стеновые камни и блоки, облицовочные изделия, дорожно-строительные материалы, минеральный порошок и др.