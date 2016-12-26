Прокуратура через суд "выбивает" долги по зарплате с Камчатскгражданпроекта

26 декабря 2016, 07:58

В столице Камчатки прокуратура судится с ГУП «Камчатскгражданпроект» из-за долгов по зарплате. Как сообщили в ведомстве, задолженность перед 77 сотрудниками, имеющаяся на сегодняшний день, образовалась за период с сентября по ноябрь 2016 года. По состоянию на 20 декабря ее размер превысил 5 млн 700 тысяч рублей.
 
По объяснениям врио директора Камчатскгражданпроекта в настоящее время предприятие находится в сложном финансовом положении вследствие непоступления денежных средств от контрагентов по исполненным обязательствам. Основным должником организации является ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал». 
 
В конце августа этого года, также в вязи с невыплатой заработной платы, руководству предприятия было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Представление рассмотрено и признано обоснованным.
 
В целях защиты и восстановления нарушенных прав работников предприятия 15 ноября и 15 декабря прокуратура города направила в суд 147 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании долгов по оплате труда за октябрь и ноябрь 2016 года на общую сумму более 8,8 млн. рублей. Заявления рассмотрены и удовлетворены, в настоящее время из указанных 8,8 млн рублей фактически погашена задолженность на сумму 4 млн 196 тысяч рублей. Однако в связи с очередными начислениями задолженность вновь выросла.
 
В настоящее время ожидается поступление субсидии из бюджета Камчатского края для погашения оставшейся части долгов.

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#1горожанин26 декабря 2016, 09:40

Помер гражданпроект. с 12 года не могут сдать ни одного проекта.Работы для УстьКамчатск завалили, водоканала проекты завалили. И все жду от чуда.

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