Прокуратура требует обеспечить детей безопасной игровой площадкой в селе на севере Камчатки

На Камчатке прокуратура требует от властей Пенжинского района привести в порядок единственную игровую площадку для детей в селе Каменское.

В ходе осмотра установлено, что как сама площадка, так и имеющееся на ней так называемое игровое оборудование, не соответствуют никаким стандартам, особенно требованиям безопасности. На скате детской горки прогибаются доски, имеются щели, шириной более 50 мм, что приводит к разрушению элементов конструкции и застреванию частей одежды, а также столкновению детей с элементами конструкции или между собой.

Там же стоят сломанные качели, баскетбольный щит без кольца, торчат металлические цепи.

Прокуратура Пенжинского района внесла представление, Результаты его рассмотрения и устранение нарушений взято на контроль.