Промышленный комплекс производства стройматериалов запустят на Камчатке осенью

Проект по производству асфальтобетона, бетона и железобетонных изделий будет реализован в промышленном парке «Дальний» в Петропавловске-Камчатском, где уже в конце сентября хотят запустить производство стройматериалов в рамках промышленного комплекса из трех модульных заводов.

Один из них - асфальтобетонный - уже практически смонтирован. После его запуска приступят к установке бетонорастворного узла, а затем к организации производства ЖБИ. Объем предполагаемых инвестиций – порядка 150 млн рублей.

В дальнейшем к реализации проекта планируется привлечь инвесторов из Китая, которые уже выразили готовность построить завод по производству вспененной керамики. Инвестиции в него составят около 3,5 млрд рублей.

«Безусловно, промышленный парк на территории Камчатки создавать необходимо. Этот объект сегодня нужен краю, городу и, прежде, всего бизнесу. Но надо понимать, что строить всю инфраструктуру здесь предстоит с нуля. И наша задача заключается в том, чтобы найти такие механизмы, которые позволят максимально сократить сроки выполнения этих работ, и «не потерять» тех предпринимателей, которые уже сейчас готовы организовать на территории парка новые производства», - сказал губернатор Владимир Илюхин, побывавший в промышленном парке.

Соответствующие поручения глава региона адресовал Корпорации развития Камчатки, Камчатскэнерго, агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края и администрации Петропавловска-Камчатского.

«КамИНФОРМ» отмечает, что сейчас потенциальными резидентами промышленного парка являются ещё 8 компаний. Их основными видами деятельности являются перерабатывающая промышленность, производство строительных материалов, ремонт технического оборудования и транспортных средств, транспортно-логистическая деятельность и другие. Общая сумма инвестиций составляет чуть больше 900 млн рублей.

Промышленный парк «Дальний» создаётся в промзоне вблизи посёлка Дальний, входящего в Петропавловск-Камчатский городской округ. Общая площадь промпарка – 37,7 гектаров.