Проверка системы оповещения на Камчатке была плановой и не связана с каким-либо ЧС: МЧС

На Камчатке утром в четверг прошла плановая проверка систем экстренного оповещения населения на случай чрезвычайной ситуации. Как сообщили в МЧС региона, предварительно результаты проверки показали соответствие качества и скорости прохождения сигналов оповещения установленным нормативам.

«Проверка системы оповещения – плановая. Она проводилась в соответствии с Планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по Камчатскому краю на 2016 год. О проведении проверки системы оповещения жители полуострова были уведомлены заранее – заблаговременно в средствах массовой информации была размещена соответствующая информация. Поэтому беспокоиться не о чем. Проверка не связана с какими-либо происшествиями», - отметил врио начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Юрий Карташев.

В ходе тренировки проверены системы оповещения населения о ЧС, а также локальные системы оповещения, установленные на потенциально опасных объектах. Специалисты оценивали качество и скорость прохождения сигнала, работу «ревунов» и передвижных трансляционных установок.