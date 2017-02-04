Путин посоветовал главе Камчатки следить за показателями в социальной сфере

04 февраля 2017, 09:05

Губернатор Камчатки доложил президенту страны Владимиру Путину о социально-экономическом развитии края. Говоря о проблемах, глава региона подчеркнул, что в сложной экономической ситуации реальные доходы населения снизились. 

«Есть некоторое снижение по заработной плате. Несмотря на то что мы её повышаем в соответствии с нормативами, которые есть, у нас в прошлом году произошло некое снижение реальных заработных плат, примерно на уровень инфляции. В целом покупательская способность снизилась», - сказал Владимир Илюхин, добавив, что край выполняет показатели, предусмотренные майскими указами президента.

Глава государства в ответ заметил, что социальной сфере необходимо уделить особое внимание.  «Надо всё-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться», - подчеркнул Владимир Путин

На встрече с главой государства губернатор отметил рост промышленного производства на Камчатке (112%) и инвестиции в основной капитал, который за год составили порядка 20 млрд рублей. Особое внимание Илюхин уделил развитию основной для Камчатки отрасли – рыбной, чему способствовал и указ Владимира Путина о запрете дрифтерного промысла.

«Хотел бы передать вам слова благодарности от наших рыбаков за то, что в своё время были приняты решения по дрифтерному вылову – о его запрете. Это дало возможность хороших подходов лосося к берегам. Эта отрасль у нас активно поддерживается и развивается. Порядка 17 миллиардов рублей у нас вложено в берег. Построено 16 новых заводов, причём на побережье: западном и восточном. Рыбаки вкладывают средства, - сказал Владимир Илюхин. - В прошлом году, в 2016‑м, рыбаками вложено порядка 1,5 миллиарда рублей и в реконструкцию, и в строительство новых заводов. Эта сфера достаточно активно развивается». 

Напомним, в 2016 году рыбаки Камчатки добыли более миллиона тонн биоресурсов. За последние восемь лет регион является лидером в стране по объёмам вылова.

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#1горожанин04 февраля 2017, 09:44

А Илюхин интересно,-сказал Путину что десяток яиц в Манилах,Аянке,Таловке стоит 250 руб,сахар 180 руб.кг,курица мороженная 410 руб.кг.,а хлеб в селе Апука стоит 100 руб буханка.Вот они,истиные,реальные результаты заботы о социалке. Что то население кроме Невзорова,Полукарова и других миллиардеров от рыбной отрасли особо не видят увеличение поступлении налогов от этой прорвы рыбы. Постараемся подробно написать обо всём в Контрольное Управление Президента РФ и после ознакомления с реальными цифрами и делами посмотрим на выражение лица Путина В.В.Илюхин думает что купив десертацию кандидата экономических наук,то может лапшу вешать на уши даже Президенту? Посмотрим,недолго осталось ждать...

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