Путин потребовал проверить готовность главного аэропорта Камчатки к землетрясению

11 апреля 2017, 07:56

Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу проверить наличие запаса материалов на случай необходимости ремонта взлётно-посадочной полосы в главном аэропорту Камчатки. 
 
Тема воздушных ворот региона возникла на встрече главы государства с министром транспорта России Максимом Соколовым. Последний напомнил о том, что в аэропорту Петропавловска завершена реконструкция ВВП, что даст возможность приземляться самым крупным авиалайнерам (таким образом, серьёзно увеличив туристическую привлекательность Камчатки).
 
На вопрос Путина о запасе необходимых для ремонта материалов, министр отметил, что он есть. «Он находится как стратегический запас на площадке, это специальные плиты, так называемые ПАГи», - сказал Соколов. 
 
Президент поручил ему все перепроверить. «Проверьте, чтобы это было. Потому что если, не дай бог, там происходят какие-то события, связанные с землетрясениями, то нам нужно, чтобы всё было на месте», - отметил глава государства. 
 
Напомним, 2016 год был насыщен знаковыми событиями, которые позволили повысить качество обслуживания пассажиров в главном аэропорту края. Важнейшим из них стала сдача в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы, способной принимать и отправлять воздушные суда практически любого класса. Кроме того, в 2016 году были завершены мероприятия по реконструкции рулежных дорожек и перрона, выполнено строительство нового здания командно-диспетчерского пункта, аварийно-спасательной станции, очистных сооружений и периметрового ограждения с современными техническими средствами охраны. 

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