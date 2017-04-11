Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Путин потребовал проверить готовность главного аэропорта Камчатки к землетрясению
Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу проверить наличие запаса материалов на случай необходимости ремонта взлётно-посадочной полосы в главном аэропорту Камчатки.
Тема воздушных ворот региона возникла на встрече главы государства с министром транспорта России Максимом Соколовым. Последний напомнил о том, что в аэропорту Петропавловска завершена реконструкция ВВП, что даст возможность приземляться самым крупным авиалайнерам (таким образом, серьёзно увеличив туристическую привлекательность Камчатки).
На вопрос Путина о запасе необходимых для ремонта материалов, министр отметил, что он есть. «Он находится как стратегический запас на площадке, это специальные плиты, так называемые ПАГи», - сказал Соколов.
Президент поручил ему все перепроверить. «Проверьте, чтобы это было. Потому что если, не дай бог, там происходят какие-то события, связанные с землетрясениями, то нам нужно, чтобы всё было на месте», - отметил глава государства.
Напомним, 2016 год был насыщен знаковыми событиями, которые позволили повысить качество обслуживания пассажиров в главном аэропорту края. Важнейшим из них стала сдача в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы, способной принимать и отправлять воздушные суда практически любого класса. Кроме того, в 2016 году были завершены мероприятия по реконструкции рулежных дорожек и перрона, выполнено строительство нового здания командно-диспетчерского пункта, аварийно-спасательной станции, очистных сооружений и периметрового ограждения с современными техническими средствами охраны.
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