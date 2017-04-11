Путин потребовал проверить готовность главного аэропорта Камчатки к землетрясению

Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу проверить наличие запаса материалов на случай необходимости ремонта взлётно-посадочной полосы в главном аэропорту Камчатки.

Тема воздушных ворот региона возникла на встрече главы государства с министром транспорта России Максимом Соколовым. Последний напомнил о том, что в аэропорту Петропавловска завершена реконструкция ВВП, что даст возможность приземляться самым крупным авиалайнерам (таким образом, серьёзно увеличив туристическую привлекательность Камчатки).

На вопрос Путина о запасе необходимых для ремонта материалов, министр отметил, что он есть. «Он находится как стратегический запас на площадке, это специальные плиты, так называемые ПАГи», - сказал Соколов.

Президент поручил ему все перепроверить. «Проверьте, чтобы это было. Потому что если, не дай бог, там происходят какие-то события, связанные с землетрясениями, то нам нужно, чтобы всё было на месте», - отметил глава государства.

Напомним, 2016 год был насыщен знаковыми событиями, которые позволили повысить качество обслуживания пассажиров в главном аэропорту края. Важнейшим из них стала сдача в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы, способной принимать и отправлять воздушные суда практически любого класса. Кроме того, в 2016 году были завершены мероприятия по реконструкции рулежных дорожек и перрона, выполнено строительство нового здания командно-диспетчерского пункта, аварийно-спасательной станции, очистных сооружений и периметрового ограждения с современными техническими средствами охраны.