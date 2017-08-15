Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Путина-2017 на Камчатке побила рекорды вылова за последние несколько лет
160,5 тысяч тонн горбуши, 36,9 тысяч тонн нерки и 24,4 тысячи тонн кеты уже выловили рыбопромышленники на Камчатке с начала лососевой путины, которая стартовала 1 июня. Всего, по последним дынным Росрыболовства, на которые ссылается краевой Минрыбхоз, выловлено более 220 тыс. тонн.
Это намного больше, чем в два предыдущих года, которые также считались хорошими по подходу рыбы. В 2016 году к этому времени было выловлено 191,5 тысяч тонн тихоокеанских лососей, а в 2015 году – 161,2 тысяча тонн. «Основной объем вылова в 2017 году пришелся на Карагинскую подзону, где за время путины было добыто 158,7 тысяч тонн тихоокеанских лососей, из них вылов горбуши составил 146,7 тысяч тонн, что почти в два раза превышает первоначальный рекомендованный объём вылова. В настоящее время путина в Карагинской подзоне практически завершена», - отметили в министерстве.
Там рассказали, что сейчас на восточном побережье полуострова продолжается промысел кеты, нерки, начался промысел кижуча. Продолжают работу рыбохозяйственные предприятия и на Западной Камчатке. Всего на указанную дату на западном побережье края было добыто 40,3 тысяч тонн тихоокеанских лососей, из них более 20 тысяч тонн составил вылов нерки реки Озерная.
«КамИНФОРМ» напоминает, что лососёвая путина традиционно стартовала на Камчатке 1 июня. По прогнозам науки, в этом году на полуострове планировалось выловить более 186 тысяч тонн рыбы, однако уже сейчас эти объёмы превышены почти на 20 процентов.
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