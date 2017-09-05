Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Работа по благоустройству дворовых территорий в столице Камчатки будет продолжена
Глава города Виталий Иваненко призвал жителей Петропавловска-Камчатского принять участие в формировании Программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы.
В 2017 году на территории города началась реализация приоритетного проекта «Комфортная городская среда», целью которого является повышение комфорта в населенных пунктах, благоустройство территорий.
Жители города активно включились в проект. Было организовано голосование за парк и сквер, которые благоустраиваются уже в этом году. В настоящее время работы ведутся в парке на ул. Индустриальной и в сквере на ул. Кирдищева.
Кроме того, горожане подали порядка 40 предложений по благоустройству дворовых территорий. 37 из них получили положительные заключения специалистов. На реализацию этих проектов из бюджета городского округа выделяется 24,4 млн. рублей.
«Работа по благоустройству дворовых территорий будет продолжена. Другие дворы в Петропавловске-Камчатском также необходимо ремонтировать. В настоящее время идет формирование программы «Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы. В ней будут учтены и те инициативы, которые поступят в администрацию города в сентябре и октябре текущего года. Приглашаю неравнодушных горожан позаботиться о благоустройстве своих дворов, собраться с соседями, с управляющими компаниями, обсудить возможные проекты и представить их в администрацию города. Результатом нашего плодотворного взаимодействия станут отремонтированные придомовые проезды, благоустроенные и комфортные дворы», - сказал Виталий Иваненко.
По вопросам благоустройства дворовых территорий горожане могут направлять предложения на электронный почтовый адрес: dvor@pkgo.ru.
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