Работодателей Камчатки заставят заплатить за выдворение нанятых незаконных мигрантов

06 февраля 2017, 09:31

С Камчатки в прошлом году по решению суда выдворили за пределы страны 135 иностранцев. Это на 14 человек меньше, чем в прошлом году, говорят приставы. 
 
Они отмечают, что в выдворении иностранных граждан содействуют содружества и диаспоры — они оплачивают билеты домой своим соотечественникам. Кроме этого, налаживается практика по взысканию расходов на выдворение иностранцев за счет работодателя, который их привлек к трудоустройству. 
 
Так, Управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю уже выиграло в суде 1 такой процесс, еще 6 исков в настоящее время находятся в судах на рассмотрении. Общая сумма по ним составляет порядка 300 тысяч рублей. При положительном исходе эти деньги будут возмещены в государственный бюджет. 

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#1Аноним06 февраля 2017, 10:07

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