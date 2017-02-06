Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Работодателей Камчатки заставят заплатить за выдворение нанятых незаконных мигрантов
С Камчатки в прошлом году по решению суда выдворили за пределы страны 135 иностранцев. Это на 14 человек меньше, чем в прошлом году, говорят приставы.
Они отмечают, что в выдворении иностранных граждан содействуют содружества и диаспоры — они оплачивают билеты домой своим соотечественникам. Кроме этого, налаживается практика по взысканию расходов на выдворение иностранцев за счет работодателя, который их привлек к трудоустройству.
Так, Управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю уже выиграло в суде 1 такой процесс, еще 6 исков в настоящее время находятся в судах на рассмотрении. Общая сумма по ним составляет порядка 300 тысяч рублей. При положительном исходе эти деньги будут возмещены в государственный бюджет.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
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