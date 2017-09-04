Работы по капремонту завершены в 13 домах в столице Камчатки

04 сентября 2017, 08:21

В Петропавловске-Камчатском идут работы по капитальному ремонту жилых домов. Как сообщили в Фонде капремонта, завершена приемка работ по капитальному ремонту в домах по проспекту Победы, 21, Войцешека, 23, Ботаническому переулку, 11 и Автомобилистов, 29 Петропавловска-Камчатского.

По данным Фонда в домах проводился капитальный ремонт 10 инженерных систем ГВС, ХВС, водоотведения, отопления и электроснабжения.

Приёмка работ осуществляется еженедельно. Комиссией из числа представителей Фонда капитального ремонта Камчатского края, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Жилищной инспекции Камчатского края, администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, управляющей компании, подрядчика и представителя собственников многоквартирного дома работы принимаются особенно щепетильно.

В настоящее время подрядчики уже завершили работы на 13 многоквартирных домах Петропавловска-Камчатского. На очереди приемка еще 5 домов, где проводился капитальный ремонт кровель, электроснабжения и отопления.

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