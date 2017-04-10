Радиолюбителя, который мог принять сигнал от «Восхода-2», ищут и на Камчатке

На Камчатке, в том числе, ищут радиолюбителя, который первым принял сообщение от космического экипажа «Восход-2», приземлившегося не в расчетной точке, 19 марта 1965 года, или его родственников. Поиски ведут «Комсомольская правда» и создатель фильма «Время первых» Евгений Миронов, сыгравший в картине космонавта Алексея Леонова.

Миронов напомнил, что когда «Восход-2» приземлился в глухой тайге под Пермью, у космонавтов был только один передатчик – они могли лишь азбукой Морзе передать две буквы – «ВН» (все нормально), чтобы сообщить, что они живы. «Не так давно вы рассказывали, что хотели найти радиолюбителя, который первым принял этот сигнал «ВН» и сообщил в милицию – хотя он таким образом явно нарывался на неприятности. Я понимаю насколько это очень сложно было в то время. Это ведь значило признаться, что у тебя есть радиостанция, что ты можешь перехватывать сообщения. Очень надеюсь, что какие-то документальные свидетельства об этом человеке сохранились», - говорит Миронов.

В разных мемуарах об этой истории космические ветераны по-разному пишут. Кто-то говорит, что сигнал приняли на Камчатке, кто-то – в Алма-Ате. «Знаете, для меня этот радист - безымянные герой», - добавляет актер.

Если кто-то обладает какой-либо информацией по этому поводу, то пишите по адресу milkus@kp.ru

Восход-2 — советский пилотируемый космический корабль серии «Восход», запущен 18 марта 1965 г. с космодрома Байконур. Длительность полёта 26 часов 2 минуты. Во время его полёта впервые в мире космонавт вышел из кабины космического корабля в открытый космос.