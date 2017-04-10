Радиолюбителя, который мог принять сигнал от «Восхода-2», ищут и на Камчатке

10 апреля 2017, 08:10

На Камчатке, в том числе, ищут радиолюбителя, который первым принял сообщение от космического экипажа «Восход-2», приземлившегося не в расчетной точке, 19 марта 1965 года, или его родственников. Поиски ведут «Комсомольская правда» и создатель фильма «Время первых» Евгений Миронов, сыгравший в картине космонавта Алексея Леонова.

Миронов напомнил, что когда «Восход-2» приземлился в глухой тайге под Пермью, у космонавтов был только один передатчик – они могли лишь азбукой Морзе передать две буквы – «ВН» (все нормально), чтобы сообщить, что они живы. «Не так давно вы рассказывали, что хотели найти радиолюбителя, который первым принял этот сигнал «ВН» и сообщил в милицию – хотя он таким образом явно нарывался на неприятности. Я понимаю насколько это очень сложно было в то время. Это ведь значило признаться, что у тебя есть радиостанция, что ты можешь перехватывать сообщения. Очень надеюсь, что какие-то документальные свидетельства об этом человеке сохранились», - говорит Миронов.

В разных мемуарах об этой истории космические ветераны по-разному пишут. Кто-то говорит, что сигнал приняли на Камчатке, кто-то – в Алма-Ате. «Знаете, для меня этот радист - безымянные герой», - добавляет актер.

Если кто-то обладает какой-либо информацией по этому поводу, то пишите по адресу milkus@kp.ru

Восход-2 — советский пилотируемый космический корабль серии «Восход», запущен 18 марта 1965 г. с космодрома Байконур. Длительность полёта 26 часов 2 минуты. Во время его полёта впервые в мире космонавт вышел из кабины космического корабля в открытый космос.

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 2

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

#2Аноним10 апреля 2017, 09:18

Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://upl.pp.ua/medico

#1Старый Камчадал10 апреля 2017, 09:13

вообще-то для приема сигнала азбуки морзе передатчик и не нужен, достаточно только приемника.....а об "угнетенных" радиолюбителях с передатчиками ...обычный бред сивой кобылы о том как плохо жили раньше

Вчера

09 апреля 2017, 22:42
СКР Камчатки начал проверку по факту происшествия на вулкане, где под лавиной могли оказаться люди
09 апреля 2017, 22:27
Вертолет МЧС завтра вылетит к месту схода лавины на Камчатке, под которой могли оказаться люди
09 апреля 2017, 22:11
Информация о найденных под лавиной на Камчатке людей пока не подтверждается
09 апреля 2017, 21:22
На Камчатке вертолет не смог приземлиться в районе вулкана, где под лавиной ищут людей
09 апреля 2017, 20:09
Для поиска попавших под лавину людей на Камчатке используют осветительные приборы
09 апреля 2017, 19:43
Под лавиной на Камчатке могли оказаться мужчина с ребенком: источники

За неделю

08 апреля 2017, 16:07
МЧС Сибири о поисках пропавших мужчин на Камчатке: вызволять их приходится за внушительные деньги
08 апреля 2017, 13:36
Акция «Вместе против терроризма» собрала на Камчатке 2 тыс. человек
08 апреля 2017, 11:50
В центре столицы Камчатки «проснулись медведи»
07 апреля 2017, 17:23
На «Тотальный диктант» записались 150 жителей Камчатки
07 апреля 2017, 17:21
Власти Камчатки возмущены беспечностью мужчин, которых сейчас ищут в Авачинском заливе
07 апреля 2017, 16:52
На поиски катера с двумя мужчина на Камчатке подняли вертолет

За месяц

01 апреля 2017, 11:23
В столице Камчатки будут судить мужчину, который насиловал слабоумную девочку
31 марта 2017, 14:19
Акция «На работу на велосипеде» пройдет и в столице Камчатки
31 марта 2017, 07:56
На Камчатке объяснили, почему участник «Берингии» Роман Мандятов не получил приз за свой костюм и нарты
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?