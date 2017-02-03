Расходы на образование на Камчатке выросли до 17 млрд рублей

03 февраля 2017, 08:10

Камчатка увеличила расходы на образование до 17 млрд рублей, сообщила министр образования края Виктория Сивак, отметив, что  еще три года назад эта сумма была на 3 миллиарда меньше. 
 
Министр отметила, что в 2016 году в крае началась реализация программы, направленной на постепенную ликвидацию второй смены в школах и замену ветхих зданий образовательных учреждений на современные. Программа рассчитана на период до 2025 года. В прошлом году на эти цели были получены средства федерального бюджета в размере более 270 млн рублей. Субсидию направили на завершение работ по строительству нового учебного комплекса в селе Усть-Хайрюзово.
 
«Важно, что высвобожденные средства краевого бюджета в размере 270 млн рублей были направлены также на систему образования - текущие и капитальные ремонты зданий, приобретение современного учебного оборудования», - сказала Виктория Сивак.
 
В 2016 году в Камчатском крае продолжилась реализация мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности. Почти 35 млн рублей были направлены на ремонт 8 спортзалов и строительство 3 открытых плоскостных спортивных сооружений.

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