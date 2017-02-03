Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 03 февраля, пятница
В Петропавловске-Камчатском
-2 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 59,9858
EUR 64,7307
- Редакция
+7 914 623-82-57
Расходы на образование на Камчатке выросли до 17 млрд рублей
Камчатка увеличила расходы на образование до 17 млрд рублей, сообщила министр образования края Виктория Сивак, отметив, что еще три года назад эта сумма была на 3 миллиарда меньше.
Министр отметила, что в 2016 году в крае началась реализация программы, направленной на постепенную ликвидацию второй смены в школах и замену ветхих зданий образовательных учреждений на современные. Программа рассчитана на период до 2025 года. В прошлом году на эти цели были получены средства федерального бюджета в размере более 270 млн рублей. Субсидию направили на завершение работ по строительству нового учебного комплекса в селе Усть-Хайрюзово.
«Важно, что высвобожденные средства краевого бюджета в размере 270 млн рублей были направлены также на систему образования - текущие и капитальные ремонты зданий, приобретение современного учебного оборудования», - сказала Виктория Сивак.
В 2016 году в Камчатском крае продолжилась реализация мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности. Почти 35 млн рублей были направлены на ремонт 8 спортзалов и строительство 3 открытых плоскостных спортивных сооружений.
Вчера
- 02 февраля 2017, 16:20
- В столице Камчатки задержан разбойник, похитивший из кассы офиса 40 тыс. рублей
- 02 февраля 2017, 15:31
- Юрия Трутнева на Камчатке интересует «дальневосточный гектар»
- 02 февраля 2017, 12:18
- На Камчатке завершили единовременную выплату 5 тыс. рублей пенсионерам
- 02 февраля 2017, 12:18
- В главном аэропорту Камчатки изменились систему регистрации: сначала багаж, а потом в зал ожидания
- 02 февраля 2017, 12:17
- В главном порту Камчатки создадут крупный морской логистический центр
- 02 февраля 2017, 12:16
- Быстринская гидроэлектростанция вновь введена в работу на Камчатке
За неделю
- 01 февраля 2017, 16:16
- Лавинная опасность объявлена на Камчатке
- 01 февраля 2017, 12:48
- Умственно отсталого мужчину, который пытался изнасиловать женщину на Камчатке, отправили в «психушку»
- 01 февраля 2017, 12:41
- На Камчатке суд отказался отстранять от должности главу администрации Вилючинска
- 01 февраля 2017, 12:27
- На Камчатке материнский капитал тратят, в основном, на погашение кредитов: ПФР
- 01 февраля 2017, 12:26
- Получить гектар на Камчатке теперь может любой житель России
- 01 февраля 2017, 10:35
- Житель Камчатки пойдет под суд за интимную связь с 14-летней падчерицей
За месяц
- 25 января 2017, 16:02
- Зайцев ушел, а уши остались: в мэрии столицы Камчатки работал рецидивист со стажем
- 25 января 2017, 11:45
- МВД Камчатки предупреждает: в сети появились фальшивые электронные полисы ОСАГО
- 25 января 2017, 11:42
- Жителям Камчатки рекомендуют обратить внимание на квитанции по ЖКХ: изменилась структура оплаты
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0