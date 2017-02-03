Расходы на образование на Камчатке выросли до 17 млрд рублей

Камчатка увеличила расходы на образование до 17 млрд рублей, сообщила министр образования края Виктория Сивак, отметив, что еще три года назад эта сумма была на 3 миллиарда меньше.

Министр отметила, что в 2016 году в крае началась реализация программы, направленной на постепенную ликвидацию второй смены в школах и замену ветхих зданий образовательных учреждений на современные. Программа рассчитана на период до 2025 года. В прошлом году на эти цели были получены средства федерального бюджета в размере более 270 млн рублей. Субсидию направили на завершение работ по строительству нового учебного комплекса в селе Усть-Хайрюзово.

«Важно, что высвобожденные средства краевого бюджета в размере 270 млн рублей были направлены также на систему образования - текущие и капитальные ремонты зданий, приобретение современного учебного оборудования», - сказала Виктория Сивак.

В 2016 году в Камчатском крае продолжилась реализация мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности. Почти 35 млн рублей были направлены на ремонт 8 спортзалов и строительство 3 открытых плоскостных спортивных сооружений.