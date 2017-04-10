Размер дорожного фонда Камчатки превысил 1,8 млрд рублей

Размер дорожного фонда Камчатки на 2017 год превысил 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта края Владимир Каюмов, который отметил, что регион получил положительную оценку в части формирования и исполнения дорожного фонда.

«Несмотря на то, что Камчатка является дотационным регионом, мы сохраняем взятые темпы в дорожном строительстве и ремонте, изыскиваем дополнительные средства для развития дорожной отрасли края», - сообщил Каюмов.

Без учёта средств федерального бюджета объём дорожного фонда Камчатского края за 2016 год превысил 1 447 млн рублей, при прогнозируемом объёме в 1 273 млн рублей. Увеличить доходную часть дорожного фонда более чем на 174 млн рублей удалось благодаря принятию в крае поправок в закон о региональном бюджете.

«Размер дорожного фонда Камчатского края на 2017 год также превышает прогнозные значения, - отметил Владимир Каюмов. – Совокупный объём средств краевого бюджета, который в текущем году будет направлен на дорожную деятельность, составляет 1 876,87 млн рублей, что больше объёма средств, выделенных на эти цели годом ранее».

Министр также отметил, что Камчатский край не относится к проблемным регионам в части собираемости транспортного налога. При плане на 2016 год - 423 млн рублей, фактическое исполнение составило - 560,5 млн рублей. Прогноз на 2017 год составляет 544,74 млн рублей.